شاهد.. القبض على نساء بحالة سُكر في مداهمة وكـر لممارسات غير اخلاقية

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت عن تمكن “قسم التحريات العامة” من القبض على أثنين من النساء يستخدمن منزلهن كوكر لممارسة الدعارة في حالة سُكر داخل منزل بمنطقة اللثامة.

وعُقب ورود معلومات لدي قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي عن إمرأة تستخدم منزلها الكائن بمنطقة اللثامة كوكر لممارسة الدعارة بإستجلاب نساء ورجال وإقامة الحفلات وشرب الخمور .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس القسم عقيد أشرف الشلطامي تعليماته بالبحث والتحري ومراقبة المنزل سالف الذكر للتأكيد على المعلومات الواردة وتم خروج أعضاء التحريات وتم تمركزهم بالقرب من المنزل للمراقبة .

وعُقب تقنين الإجراءات بأخذ الإذن من النيابة العامة وتم تكليف عناصر تابعة لقسم الشرطة النسائية وتم الدخول إلى المنزل وتم ضبط عدد اثنين من النساء في حالة سُكر ظاهر وكما تم ضبط واقيات ذكرية تُستخدم في ممارسة الجنس وكذلك أدوات تستخدم في السحر والشعوذة .

وتم الإنتقال إلى القسم ووضعهن بالحجز القانوني إلى حين عودتهن إلى رشدهن وبالإستدلال مع الأولى اتضح أنها تُدعى ر.م.م من مواليد 1970 والثانية تُدعى س.م.ج من مواليد 1992 وإعترفا بما نُسب إليهن .

وبالتعميم اتضح انه قد تم القبض عليهن في واقعة مُشابهة منذ عامين من قبل مركز شرطة الصابري.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإحالة إلى النيابة العامة .