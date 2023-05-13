معيوف: الاكتشاف النفطي الجديد في حوض غدامس سيعزز ميزانيات المؤسسة الوطنية للنفط

ليبيا – قال عبد الجليل معيوف المستشار النفطي الليبي، إن كل اكتشاف جديد له أهميته في تحديد المناطق ذات المؤهلات المشجعة، لكل نشاطات الاستكشاف المستقبلية،وذلك تعليقًا على اكتشاف نفطي جديد من قبل “تاتنفت” في حوض غدامس.

معيوف وفي حديثه مع وكالة “سبوتنيك”، أوضح أن الاكتشاف الجديد يشجع كل الشركات التي لديها امتيازات في المنطقة للبحث والتنقيب.

ووفق المستشار النفطي فإن الاكتشاف الأخير يزيد من فرص زيادة الإنتاج، وبالتالي يعزز ميزانيات المؤسسة الوطنية للنفط، ويؤثر في زيادة الدخل بصفة عامة، لكنه يتطلب الكثير من الوقت.