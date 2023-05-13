تخريج الدفعة الثالثة من الدبلوم المتوسط العام لتخصص التمريض في بنغازي

الوطن| متابعات

أقام مركز بنغازي الطبي احتفالية لتخريج الدفعة الثالثة من الدبلوم المتوسط العام في التمريض وذلك بحضور وزير الصحة في الحكومة الليبية عثمان عبد الجليل ومدير عام المركز فتحية العريبي ونقيب المهن الطبية المساعدة ومدراء إدارة التمريض بطرابلس وبنغازي، حيث قدم الخريجون درعاً لوزير الصحة على مجهوداته في النهوض بالقطاع الصحي والعمل على الرفع من كفاءة الأطقم الطبية والطبية المساعدة، وذلك في اليوم العالمي للتمريض.

من جهته أثنى عبد الجليل على دور عناصر التمريض في ليبيا وما يقومون به من أجل الرفع من معاناة المرضى مؤكداً ضرورة الاهتمام بالمهنة وتلبية كل احتياجات كوادرها.

وأوضح عبد الجليل أن وزارة الصحة قامت بإعداد خطتها الاستراتيجية لتكوين نظام صحي متطور مبني على أساس النظم الصحية السبع التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية لتعزيز القيادة والحوكمة الرشيدة وتقوية نُظُم المعلومات الصحية بتنفيذ مشروع التحول الرقمي وتطبيق قانون التأمين الصحي لكل المواطنين بالإضافة إلى الرفع من كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة وتنمية القوى العاملة الصحية وتوفير الأدوية ومراقبة جودتها والمشاركة مع القطاع الصحي الخاص ومراقبة أدائه.