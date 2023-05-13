بحث تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية بين ليبيا والسعودية

أخبار ليبيا 24

عقد وزير المالية بحكومة الوحدة، خالد المبروك، لقاءً ثنائيًا مع نظيره السعودي، محمد عبد الله الجدعان، على هامش الاجتماعات السنوية التي تعقدها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال هذه الأيام في جدة.

وتشارك فيها وزارة المالية بوفد رفيع المستوى برئاسة الوزير بصفته محافظًا لدولة ليبيا لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وفق ما ذكرت الوزارة.

وأضافت الوزارة، أن الجانبان ناقشا الخطوات الفعلية والعملية التي من شأنها تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية بين دولة ليبيا والمملكة العربية السعودية.

وقالت، كما ناقشا الرفع من مستوى التشاور والتنسيق المشترك بالمؤسسات المالية العربية والدولية التي تساهم بها الدولتين.