| ملف الأطفال المحقونين بالإيدز.. وفاة مصاب وآخر يدخل غيبوبة بمصحة في تونس

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2023/05/13 على الساعة 21:20

: أفاد عضو اللجنة العليا لرعاية الأطفال المحقونين بفيروس نقص المناعة، إدريس الآغا، اليوم السبت، أن مصابا توفي قبل يومين وأن آخر، متواجدا بمصحة في تونس، قد دخل في غيبوبة ويواجه خطر الموت.

وأكد الآغا، في تصريح إعلامي، أن المصاب الذي دخل الغيبوبة هو المعتصم صالح الزوى وأن الذي توفي هو محمد عمر الربع، بعد مضي أكثر من شهرين في العناية بمصحة قرطاجنة بالعاصمة تونس.

ودعا الآغا إلى “إيفاد جميع الأطفال المصابين للخارج من أجل الدراسة أو العمل للحصول على علاجهم مجانا من دول أوروبا”، مشيرا إلى أنه “في حال عجز السلطات عن الإيفاد، فإن عليها توفير العلاج في الوقت المناسب وإنشاء مستشفى خاص بهم، غير العيادة المتهالكة”، حسب تصريحه.

* راجع: ملف خاص حول قضية أطفال الأيدز بمستشفى بنغازي