خبير معلومات: ليبيانا لم تتعرض لأي هجوم سيبراني وبيانات المشتركين آمنة

الوطن| رصد

قال المدون التقني نادر بلعيد إن مجموعة من المنظومات الخاصة بالعمل الداخلي، مثل الانترانت ومنظومة الحضور والغياب أصيبت بفايروس الفدية في شركة ليبيانا للاتصالات.

وأوضح بلعيد أن ما حدث لم يكن اختراقاً وأن المشكلة ليس لها علاقة ببيانات المشتركين، مضيفاً أن الفايروس رانسوموير هو عبارة عن فايروس يقوم بتشفير ملفات ويضغ لها رقماً سرياً ويعرض رسالة في الأجهزة المصابة تفيد بضرورة دفع صاحب الملفات قيمة مالية إذا أراد استرجاع ملفاته، وفي المقابل فإن صاحب الفايروس يرسل الرقم السري الذي يُمكنه من فتح ملفاته وفك التشفير.

وأكد بلعيد أن بعض المنظومات عادت للعمل بوتيرة بطيئة لاسترجاع بقية المنظومات للعمل لأن التحدي الكبير الذي يواجه مهندسي إدارة تقنية المعلومات هو معرفة مصدر الإصابة، أي الجهاز الذي صدر منه الفايروس، منوهاً بأن شركة بحجم ليبيانا تُعتبر حصينة ضد ذلك، وهذا ما سبّب لهم بطئاً في إعادة جميع المنظومات للعمل.