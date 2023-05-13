مجلس الأمن القومي يعلن تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة تداعيات هجوم سيبراني على شركة اتصال ليبية

أخبار ليبيا 24

أعلن مجلس الأمن القومي الليبي مساء اليوم السبت تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة تداعيات الهجوم السيبراني على إحدى شركات الاتصالات في ليبيا.

ولم يذكر المجلس في بيان اسم الشركة، في وقت جرى فيه الحديث حول وجود هجوم على “لبيانا” وهي إحدى شركتي الاتصال المحمول العاملتين فقط في ليبيا.

وفي بيان، قال مجلس الأمن القومي، إن غرفة الطوارئ بحثت تداعيات “الهجوم السيبراني” الذي جرى الليلة البارحة على إحدى شركات الهاتف المحمول المحلية، بحسب التقارير الأمنية الواردة للمجلس.

وأضاف، أن الغرفة التأمت منذ الساعات الأولى صباح اليوم السبت بتعليمات مستشار الأمن القومي المستشار إبراهيم بوشناف، بحضور أعضائها وعدد من خبراء الأمن السيبراني.

وقال المجلس، إن الغرفة تحققت من بعض المعلومات الواردة بشأن الموضوع، وإنها بصدد التعامل معها. وأكدت أنها تعمل مع الجهات المختصة على رفع جدار الحماية للشبكة من خلال استراتيجية تضعها مختلف الجهات المعنية، بالتعاون مع مجلس الأمن القومي، خصوصا بعد أن طفت هذه المشكلة على السطح.

وقال المجلس، إن الغرفة أكدت كذلك أن مسائل التنبؤ بالمخاطر قبل حدوثها وآليات الاستجابة للطوارئ ضمن أولويات المجلس، وأن المجلس يعمل على إعداد تقريره السيبراني بشأن تقييم المخاطر، والتعافي منها، إضافة إلى تحديد أوجه الضعف ومعالجتها على الفور.