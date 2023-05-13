القاء القبض على شخصين متلبسين بالسرقة في مسلاتة

أفادت وزارة الداخلية اليوم السبت عن تمكن مديرية أمن مسلاتة من القاء القبض على شخصين متلبسين بسرقة مركبة الية بسوق المركبات بالمدينة .

ضبطت إحدى الدوريات الأمنية التابعة لقسم شرطة المرور والتراخيص بمديرية أمن مسلاتة شخصين متلبسين وهما يقومان بسرقة مركبة آلية من داخل السوق الشعبي لبيع المركبات وهما المدعو “ل ،م ،و” والمدعو “ع ،ل ،ن”.

وتم احالتهما لمركز شرطة مسلاته المدينة من حيث الاختصاص؛ وبالاستدلال معهما تبين بانهما قاما بسرقة مركبة آلية من نفس المكان الأسبوع الماضي وتم استرجاع المركبة .

واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهما.