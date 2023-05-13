مجلس الأمن القومي يشكل غرفة متابعة للهجوم السيبراني على شركة ليبيانا

أعلن مجلس الأمن القومي في ليبيا، تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة تداعيات الهجوم السيبراني على شركة ليبيانا الاتصالات، الذي أعلنه عدد من القراصنة الألكترونيين.

قال مجلس الأمن القومي، في بيان له إن غرفة الطوارئ بحثت تداعيات الهجوم السيبراني الذي جرى الليلة البارحة على إحدى شركات الهاتف المحمول المحلية، بحسب التقارير الأمنية الواردة للمجلس.

وأضاف، أن الغرفة التأمت منذ الساعات الأولى صباح اليوم السبت بتعليمات مستشار الأمن القومي المستشار إبراهيم بوشناف، بحضور أعضائها وعدد من خبراء الأمن السيبراني.

وبين المجلس في بيانه، أن غرفة الطوارئ تحققت من بعض المعلومات الواردة بشأن الموضوع، وإنها بصدد التعامل معها. وأكدت أنها تعمل مع الجهات المختصة على رفع جدار الحماية للشبكة من خلال استراتيجية تضعها مختلف الجهات المعنية، بالتعاون مع مجلس الأمن القومي، خصوصا بعد أن طفت هذه المشكلة على السطح.

وأكد المجلس أنه يعمل على إعداد تقريره السيبراني بشأن تقييم المخاطر، والتعافي منها، إضافة إلى تحديد أوجه الضعف ومعالجتها على الفور، مبينا أن مسائل التنبؤ بالمخاطر قبل حدوثها وآليات الاستجابة للطوارئ ضمن أولويات المجلس.

يذكر أن شركة ليبيانا تعرضت لهجوم سيبراني يوم الخميس، نفذته مجموعة تسمي نفسها “القط الأسود، استغلت بعض الثغرات لتنفيذ هجماتها.

فيما أفادت الشركة القابضة للاتصالات بأن الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها قواعد بيانات شركة ليبيانا للهاتف المحمول، لم ينتج عنها تسريب أي بيانات خاصة بالمشتركين.