بلها: لجنة “6+6” تدخلت في قضايا غير مخولة بها وذلك سيعطل العملية الانتخابية

الوطن|رصد

قال رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا أشرف بلها إن لجنة “6+6”تدخلت في قضايا غير مخولة بها، مشيرًا أن ذلك قد يكلفها المزيد من الوقت وقد يعطل العملية الانتخابية بالكامل.

وأضاف بلها في تصريحات صحفية أن الوقت يتسرب من لجنة “6+6”، لافتًا إلى أنها قد تلجأ لطلب المزيد من الوقت لإنجاز عملها.

وأكد رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا أن لجنة “6+6” لن تتمكن من فصل الانتخابات الرئاسية عن البرلمانية؛ بسبب وجود صعوبات وضغوطات قانونية وسياسية.

وأشار بلها إلى أن الشائعات حول تشكيل حكومة جديدة لا أساس لها وتهدف للتأثير على أعمال اللجنة، مؤكدًا أن الكثيرون يراهنون على تعثر لجنة “6+6”، وينتظرون ذلك لتدخل اللجنة الأممية.