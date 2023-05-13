الأمم المتحدة: 328 ألف شخص محتاج في ليبيا

كشفت الأمم المتحدة عن تراجع الاحتياجات الإنسانية في ليبيا بنحو 50%، مشيرة إلى تركيزها على إيجاد حلول دائمة للمشردين داخلياً وإدارة الهجرة لتحسين الأوضاع الخاصة بالمهاجرين بشكل عام.

وجاء ذلك في التقرير السنوي المعد للمجلس الاجتماع والاقتصادي وتنسيق المساعدة الإنسانية في حالات الطوارىء، الذي سيعقد دورته الجديدة بين 25 و26 يوليو المقبل.

وكشف التقرير عن انخفاض بنسبة 47% على إجمالي الاحتياجات الإنسانية في ليبيا خلال العام 2022، مقارنة مع العام 2021.

وأشار إلى أن هناك نحو 328 ألف شخص محتاج، موضحة في الوقت ذاته أن المعاملة اللإنسانية للاجئين والمهاجرين لا تزال مصدر قلق كبير للمنظمة الأممية.

وأطلقت الهيئة الأممية بالشراكة مع الحكومة الليبية وأصحاب المصلحة في جميع أنحاء البلاد، إطار الامم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023 – 2025.

ونظراً للتحسن الذي طرأ على الحالة الإنسانية أُلغيت تدريجياً خطة الاستجابة الإنسانية، فيما ستعالج الاحتياجات المتبقية من خلال التركيز على إيجاد حلول دائمة للمشردين داخليًا وإدارة الهجرة.

وورد في تقرير صادر عن مركز الهجرة المختلطة نهاية أبريل الماضي، من مقره ببروكسل، أنه اعتباراً من ديسمبر 2022 بلغ عدد المقيمين في ليبيا حوالي 694 ألف و398 شخصاً يمثلون أكثر من 42 جنسية، بزيادة قدرها 2% تقريباً مقارنة بـ 31 أغسطس 2022، وذلك استناداً إلى آخر أرقام المنظمة الدولية للهجرة.