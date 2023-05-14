بلها: الشائعات حول تشكيل حكومة جديدة لا أساس لها.. وتهدف للتأثير على أعمال لجنة 6+6

قال أشرف بلها رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا: لجنة 6+6 تدخلت في قضايا غير مخولة بها وقد تكلفها المزيد من الوقت وربما تعطل العملية الانتخابية بالكامل..

وأضاف “بلها”، في تصريحات صحفية، أن الوقت يتسرب من لجنة 6+6 وقد تلجأ لطلب المزيد من الوقت لإنجاز عملها.

وأشار إلى أن، البعض يراهن على تعثر لجنة 6+6 ويتأهب بكل الطرق لدخول اللجنة الأممية رفيعة المستوى..

واعتبر أن، لجنة 6+6 لن تتمكن من فصل الانتخابات الرئاسية عن البرلمانية لوجود صعوبات وضغوطات قانونية وسياسية..

ورأى، أن الشائعات حول تشكيل حكومة جديدة لا أساس لها وتهدف للتأثير على أعمال لجنة 6+6.