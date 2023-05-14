| شركة الكهرباء: نعمل على عودة التيار لمنطقة الهضبة بعد إخماد حريق

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2023/05/14 على الساعة 03:37

: أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أنها استطاعت إخماد النيران التي اشتعلت بأحد محولات النقل بمنطقة الهضبة، والعمل على مرحلة الربط لإرجاع التيار إلى المناطق التي تأثرت من الحريق.

و التي كان سببها اندلاع النيران بالمخزن المجاور و الذي تتبعت النيران للوصول الى المحولات داخل المحطة والان سيتم العمل على مرحلة الربط لارجاع التيار الكهربائي على المناطق التي تاثرت من حريق المحول.

وقالت الشركة في منشور عبر صفحتها علي “فيسبوك”، إن “رجال الشركة العامة للكهرباء رفقة رجال هيئة السلامة الوطنية والجهات الأمنية المرافقة تم إخماد النيران بمحولات الكهرباء بالهضبة بالقرب من مقبرة سيدي حسين”.

وأشارت الشركة أن الحريق اندلع بمخزن مجاور لمحولات الكهرباء ثم امتد إليها، والذي تتبعت النيران للوصول إلى المحولات داخل المحطة، لافته إلي أنه حاليًا سيتم العمل على مرحلة الربط لإرجاع التيار الكهربائي على المناطق التي تأثرت من حريق المحول.

وأعلنت الشركة في وقت سابق، اشتعال النيران بأحد محولات النقل بمنطقة الهضبة قدرة 220/30 بمنطقة الهضبة، مشيرة إلي أن ذلك أدي لفصل التيار الكهربائي على منطقة الهضبة، وجاري العمل على إطفاء النيران من قبل فرق السلامة. وطمأنت شركة الكهرباء المواطنين بأنه لا يوجد طرح للأحمال، فيما تعمل فرقها على إرجاع التيار الكهربائي.