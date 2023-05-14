انطلاق أعمال العيادة التخصصية المجانية بمركز البيضاء الطبي

الوطن|رصد

انطلقت بمركز البيضاء الطبي أعمال العيادة التخصصية المجانية، والتي تستهدف الكشف عمّا يزيد عن 200 حالة معقدة، من مرضى العقم والجراحات التخصصية الدقيقة، وجراحات المناظير للنساء والولادة.

وجاء ذلك بواسطة الاستشاريين الزوار المشاركين في مؤتمر البيضاء الدولي الأول للموجات فوق الصوتية، والذي ستنطلق أعماله اليومين القادمين.

وستقام داخل مركز البيضاء الطبي، دورات تدريبية على الجراحات التخصصية الدقيقة والتصوير الطبي أمراض النساء والولادة، يومي الأربعاء والخميس، وذلك بعد الانتهاء من مؤتمر البيضاء الدولي.

وتستهدف الدورات تدريب 140 طبيبًا وطبيبة، من مختلف المدن والمناطق في ليبيا، مقسمين على سبعة دورات بمعدل 20 طبيب لكل دورة تدريبية.