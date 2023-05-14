مصلحة المطارات: قفل مطار مصراتة لصيانته لمدة أسبوعين

قام رئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال ومساعده ومدير إدارة الإنشاءات والمرافق ومدير إدارة مطابقة المعايير المكلف وبعض رؤوساء الأقسام المعنية بالمصلحة بجولة تفقدية لبعض المشاريع الجاري تنفيذها بمطار مصراتة.

وذكر المكتب الإعلامي لمصلحة المطارات أن الجولة وقفت على مشروع صيانة مهبط المطار والذي تم البدء في تنفيذه السبت بعد قفل المطار أمام حركة الملاحة الجوية إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة والتي ستستغرق ما يقارب الأسبوعين، حيث يشمل مجال العمل المتعاقد عليه من طرف المصلحة كشط وإعادة رصف طبقة الأسفلت بطول 1700 متر بخط المنتصف وبعرض 16 مترا.

ووفق المكتب الإعلامي تم خلال الجولة زيارة برج المراقبة الجوية والذي تمت صيانة المرحلة الأخيرة منه مؤخرًا وتم تجهيزه لاستغلاله بشكل أمثل من قبل الإدارات الفنية والجهات الأخرى المزودة للخدمة بالمطار.

وتابع رئيس مصلحة المطارات خلال جولته أعمال مشروع تركيب جهاز الكشف الآلي على الشاحنات ومشروع تركيب إنارة ساحة وقوف الطائرات ومشروع تركيب كاميرات المراقبة المرئية بالجانب الجوي ومشروع إنشاء أماكن مخصصة لانتظار المسافرين بموقف السيارات تعمل بالطاقة الشمسية ومشروع إنشاء صالة وصول مؤقتة ستستخدم خلال الفترة القادمة لاستقبال المسافرين إلى حين إزالة وإعادة إنشاء صالة القادمين القديمة والذي سيتم تنفيذها من قبل المجلس البلدي مصراتة بالتعاون مع رجال أعمال المدينة.

وأضاف المكتب الإعلامي: “تعكس كافة هذه المشاريع سعي إدارة مصلحة المطارات ووزارة المواصلات لتوسعة وتطوير المطار وتحسين الخدمات المقدمة به وعزمهما على النهوض والارتقاء بكافة المطارات الليبية بمختلف المدن والمناطق وفق ما يتاح من مخصصات وموارد مالية”.