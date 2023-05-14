| مجلس الأمن القومي يشكل غرفة طوارئ لبحث تداعيات هجوم سيبراني على إحدى شركات الاتصالات

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2023/05/14 على الساعة 03:54

: أعلن مجلس الأمن القومي الليبي، السبت، تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة تداعيات الهجوم السيبراني على إحدى شركات الاتصالات في ليبيا.

وقال المجلس، في بيان، أنه بتعليمات من مستشار الأمن القومي، المستشار إبراهيم بوشناف، قامت غرفة الطوارئ بالمجلس، بحضور أعضائها وعدد من خبراء الأمن السيبراني، منذ الساعات الأولى صباح السبت، ببحث تداعيات الهجوم السيبراني الذي جرى الليلة البارحة على إحدى شركات الهاتف المحمول المحلية، بحسب التقارير الأمنية الواردة للمجلس.

وأضاف البيان إن الغرفة تحققت من بعض المعلومات الواردة بشأن الموضوع، لافتة إلى أنها بصدد التعامل معها. وأشار مجلس الأمن القومي إلي أن الغرفة أكدت أنها تعمل مع الجهات المختصة على رفع جدار الحماية للشبكة من خلال إستراتيجية تضعها مختلف الجهات المعنية، بالتعاون مع مجلس الأمن القومي، خصوصا بعد أن طفت هذه المشكلة على السطح.

وقال المجلس، إن الغرفة أكدت أن مسائل التنبؤ بالمخاطر قبل حدوثها وآليات الاستجابة للطوارئ ضمن أولويات المجلس، وأن المجلس يعمل على إعداد تقريره السيبراني بشأن تقييم المخاطر، والتعافي منها، إضافة إلى تحديد أوجه الضعف ومعالجتها على الفور.