ورشة عمل بعنوان “احتكار الدولة للسلاح واستخدامه وفق القانون”

الوطن|رصد

أقيمت ورشة عمل بعنوان “أحتكار الدولة للسلاح واستخدامه وفق القانون“، السبت في مدينة مصراتة بتنظيم مركز العمليات المشتركة،وبمشاركة مفوضية المجتمع المدني فرع مصراتة وممثلين عن بعض الوزارات المختصة وعدد من الباحثين والنشطاء.

وحضر الورشة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي وأمر المنطقة الوسطى ومستشار رئيس المجلس الرئاسي وآمر الشرطة العسكرية ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب ورئيس فرع جهاز المخابرات الليبية مصراتة ومدير إدارة العلاقات والتعاون ومدير مكتب وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة وعدد من الضباط وضباط الصف بوزارتي الداخلية والدفاع وعدد من ممثلين منظمات المجتمع المدني والشباب.

وافتتحت الورشة بعدة كلمات من بينها كلمة وزارة الداخلية ألقاها مدير إدارة العلاقات والتعاون لواء “صلاح الدين بن سليمان“.

وتناولت الورشة عدة ورقات عمل حول انتشار السلاح واسبابه والعوامل المساعدة والمعرقلة لاحتكار الدولة للسلاح واثاره على النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحديد نقاط القوة والضعف ودراسة الفرض والتهديدات والحلول المطروحة تحت سلطة القانون.

وخلصت الورشة لتوصيات وصولًا إلى رؤية استراتيجية وطنية شاملة معتمدة وملزمة.

الجدير بالذكر ان هذه الورشة هي الثالثة حيث سبقها ورشتي عمل بطرابلس والقادمة تقرر إقامتها بمدينة سبها.