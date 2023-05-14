الكريمي: استغرقنا 5 ساعات لإخماد حريق وادي درنة.. والخسائر يسيرة مقارنة بحريق الأثرون

قال رئيس قسم هيئة السلامة الوطنية بدرنة “فتحي الكريمي”: استغرقنا 5 ساعات لإخماد الحريق في وادي درنة، والخسائر يسيرة مقارنة بحريق الأثرون الذي شبّ الأسابيع الماضية.

وأضاف “الكريمي” في تصريحات صحفية قائلا: تعدّ إمكانيات الدفاع المدني ضعيفة، إذ نعمل بمعدات بسيطة جدا، وقسم درنة يملك سيارة إطفاء واحدة، وأنشأنا منذ نحو شهرين وحدة جديدة بمنطقة الفتائح..

وتابع: لدينا الآن سيارتان للإطفاء فحسب، وهو حال أفضل من أقسام الإطفاء بالبيضاء وشحات والقبة التي تشكو نقص السيارات وتعرض الموجود منها للأعطال كثيرا.

كما طالب الجهات المعنية بتوفير بعض الإمكانيات لنكون جاهزين لأي طاري.

وأشار “الكريمي” إلى أن، منطقة الجبل الاخضر منطقة صعبة، وشهدت كوارث عديدة في السنوات الماضية، منها حريق عين مارة الذي استغرق ثلاثة أيام حتى تمكنّا من إخماده. مضيفا، تسببت الحرائق في خسائر فادحة لا تعدّ ولا تحصى فخسرنا أشجارا نادرة وأخرى مثمرة، وحيوانات، ومساكن لمواطنين...

وفي ختام تصريحاته، ناشد ” رئيس قسم هيئة السلامة الوطنية بدرنة، المواطنين الزائرين للغابات بالمنطقة، تجنب إشعال النار لسهولة انتشارها بين الحشائش والأشجار. .