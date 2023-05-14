| المنقوش تجري زيارة إلى البحرين لحشد الدعم العربي لإجراء الانتخابات في ليبيا

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2023/05/14 على الساعة 02:59

: وصلت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، السبت إلى البحرين في زيارة رسمية، ضمن جولة قُبيل عقد القمة العربية بمدينة جدة السعودية يوم 19 مايو الجاري، بالإضافة إلى حشد الدعم العربي لإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا، والحفاظ على الإجماع العربي الداعم لاستقرار ليبيا”.

وقالت وزارة الخارجية في بيان عبر صفحتها علي “فيسبوك”، إن وزير خارجية البحرين الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، كان في استقبال المنقوش، حيث عقدا لقاءً ثنائيًا بحضور عدد من المسؤولين بالبلدين، وتم خلاله التأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين ليبيا والبحرين.

وأضاف البيان، أنهما تناولا سبل تنمية التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومنها التدريب الدبلوماسي؛ كما تطرّق اللقاء إلى آخر تطورات القضايا العربية والإقليمية بالمنطقة.

وقالت الخارجية، إن “هذه الزيارة تأتي ضمن جولة تقوم بها المنقوش قُبيل انعقاد القمة العربية بمدينة جدة، لعدة دول تهدف إلى تنسيق ودعم الجهود والمواقف العربية المشتركة تجاه الملفات والتحديات التي يشهدها المحيط العربي والإقليمي خاصة في السودان الشقيق.

من جانبها قالت بعض وسائل الإعلام في البحرين، إن اجتماع المنقوش والزياني، جرى خلاله بحث علاقات الأخوة الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وسبل تطوير التعاون المشترك والارتقاء به إلى مستويات أشمل خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما تم مناقشة تطورات الأوضاع في دولة ليبيا والجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم والاستقرار في ليبيا، والوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية، بما يحفظ سيادة واستقلال ليبيا ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر تحقيقًا لتطلعات الشعب الليبي الشقيق.

كما بحث الجانبان التطورات السياسية الراهنة في الوطن العربي والجهود التي تبذل لتعزيز وحدة الصف العربي ودفع مسيرة العمل العربي المشترك، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشارت إلي أن الاجتماع حضره الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وأحمد محمد الطريفي رئيس قطاع الشؤون العربية والأفريقية.

كما حضره من الجانب الليبي أشرف محمد النائب مدير إدارة التعاون الدولي، وخليفة محمد أبوحرارة القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا لدى مملكة البحرين، والوفد المرافق للوزيرة.