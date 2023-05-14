العرفي: أعمال التزوير حمّلت خزينة الدولة الملايين..وستُطال مصلحة التسجيل العقاري التي أمر “الدبيبة” بفتحها

أكد عضو مجلس النواب “عبد المنعم العرفي”،أن تزوير الأرقام الوطنية حمّل خزينة الدولة الملايين بين مرتبات ومزايا وأرباب الأسر تم صرفهم على أناس ليسوا ليبيين.

وقال “العرفي” في تصريحات صحفية: نشد على يد النائب العام ونؤيد تشكيل اللجنة المختصة بالتفتيش على كل مكاتب مصلحة الأحوال المدنية والتدقيق في كل الأرقام الوطنية.

وأشار إلى أن، أعمال التزوير ستطال مصلحة التسجيل العقاري التي أمر الدبيبة بفتحها.

كما أوضح “عضو البرلمان” أن، الغاية والغرض من فتح مصلحة التسجيل العقاري هو نهب أراضي الدولة الموجودة في مواقع إستراتيجية..

وكان النائب العام “الصديق الصور” قد أمر بتشكيل لجان برئاسة 160 عضو نيابة على مستوى ليبيا لفحص مضمون منظومة السجل المدني،وذلك بعد التوصل إلى أدلة وشواهد تثبت وجود تزوير في منظومة السجل المدني.