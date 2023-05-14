| باتيلي يجدد دعم البعثة الأممية للجنة “6+6” لإنجاز مهامها في أقرب الآجال

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2023/05/13 على الساعة 23:39

: استقبل الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، وفداً من لجنة “6+6” المعنية بالانتهاء من القوانين الانتخابية، بمقر البعثة في طرابلس، اليوم السبت.

وقالت البعثة في بيان إن باتيلي أكد خلال اللقاء، علي “أهمية دور اللجنة ومسؤولياتها في إصدار القوانين اللازمة لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا”.

وتبادل “الممثل الخاص للأمين العام بمعية الفريق الفني المكلّف من البعثة، الآراء مع أعضاء اللجنة 6+6 الحاضرين حول القضايا المتعلقة بإنجاز الإطار التشريعي للانتخابات، وفق البيان.

كما جدّد باتيلي “عرض البعثة لتقديم كل دعم ممكن لتمكين اللجنة من إنجاز مهامها في أقرب الآجال”.

والأربعاء الماضي، استأنف باتيلي جهوده لحل الأزمة الليبية بلقاء عقده في طرابلس مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي تناولا فيه أربع ملفات هامة في القضية الليبية بينها ملف الوصول إلى الانتخابات خلال العام 2023، وسبل دعم لجنة “6+6” لإنجاز مسؤولياتها في أقرب الآجال.

والأربعاء أيضا، اتفق باتيلي عبر الهاتف مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح “على الضرورة الملحة لتسريع عمل لجنة “6+6 ” المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة في إعداد الإطار التشريعي للانتخابات الشاملة”.

يشار إلي أن “6+6” هي لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلي للدولة والتي شكلت وفق التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره مجلس النواب مؤخرا وأوكل لها مهمة وضع قوانين انتخابية تجري عبرها الانتخابات.