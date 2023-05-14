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ضبط وكر للدعارة واعمال الشعوذة والسحر في بنغازي

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن | رصد

تمكنقسم التحريات العامة” في مديرية أمن بنغازي من القاء القبض على أثنين من النساء يستخدمن منزلهن كوكر لممارسة الدعارة في حالة سُكر داخل منزل بمنطقةاللثامةعُقب ورود معلومات لدي قسم التحريات العامة

وعقب أخذ الإذن من النيابة العامة تم تكليف عناصر تابعة لقسم الشرطة النسائية وتم الدخول إلى المنزل وتم ضبط عدد اثنين من النساء فيحالة سُكر ظاهر وكما تم ضبط واقيات ذكرية تُستخدم في ممارسة الجنس وكذلك أدوات تستخدم في السحر والشعوذة وتم الإنتقال إلىالقسم ووضعهن بالحجز القانوني إلى حين عودتهن إلى رشدهن #وبالإستدلال مع الأولى اتضح أنها ت من مواليد 1970 والثانية تُدعى منمواليد 1992 وإعترفا بما نُسب إليهن وبالتعميم اتضح انه قد تم القبض عليهن في واقعة مُشابهة منذ عامين من قبل مركز شرطة الصابري 

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عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

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