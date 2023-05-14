| سفير ليبيا في الخرطوم: اليوم يتم نقل الدفعة الأخيرة من الجالية الليبية في السودان

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2023/05/13 على الساعة 19:27

: كشف سفير ليبيا في الخرطوم، فوزي بومريز، اليوم السبت، عن إقلاع طائرة من مطار معيتيقة متوجهة إلى مطار بورتسودان الدولي لنقل الدفعة الأخيرة من الجالية الليبية في السودان البالغ عددها 106 أشخاص.

وأضاف السفير، في تصريح إعلامي، أنه “اجتمع مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وتناقشا حول عمليات إجلاء الدفعة الأولى من الجالية الليبية من مطار بورتسودان إلى جدة”، وأنه تم “إجلاء ما يقرب 105 في الأيام الماضية والاتفاق خلال اللقاء على إرسال مساعدات إنسانية عاجلة للسودان”.

وتابع السفير أن “عمليات الإجلاء جرت بشكل سلس، بالتعاون مع رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية الذين عملوا على تذليل كافة الصعوبات التي واجهت السفارة أثناء عملها”ـ



