اللواء وهيبة يجتمع برؤساء المكاتب والأقسام للوقوف على سير العمل الأمني 

الوطن| رصد

ترأس مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة، اجتماعا صباح اليوم السبت، بحضور مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية اللواء رمضان برباش، والعامة اللواء محمد زرتي، والضباط رؤساء المكاتب في الأقسام بالمديرية.

يأتي الاجتماع ضمن مناشط التي تطلع بها المديرية، ويلتقي فيها مدير الأمن بقيادات المديرية للوقوف على سير العملية الأمنية بمرافق ومكونات الاخيرة، ومناقشة عدة مواضيع وملفات هامة تشرف عليها المديرية أو تشارك في حلحلتها، بالإضافة لاستعراض آخر المستجدات في أعمالهم المكلفين بها.