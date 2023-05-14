ضبط شخصين يتشاجران وهما في حالة سُكر شديد وبحوزتهما سلاح ناري

الوطن| متابعات

ضبط مركز شرطة سيدي خليفة شخصين في حالة سُكر ظاهر بعد تشاجرهما وإصابتهما إصابات دامية وبحوزتهما سلاح ناري.

وأوضح المركز أن الحادثة جاءت في إطار الخُطة المُعدة من قبل رئيس المركز العقيد ربيع الورفلي والقاضية بتجوال دوريات الأمن غير الظاهر داخل الاختصاص وضبط كل ما يُشكل جريمة.

وأثناء تجوال أعضاء التحريات بالقرب من إحدى المزارع داخل الاختصاص تم مشاهدة مركبة نوع هيونداي أزيرا سوداء اللون متروكة على جانب الطريق وعند المرور عليها اتضح وجود الشخصين بجانبها، وعلى الفور تم ضبطهم ونقلهم إلى المركز تمهيداً لإحالتهما إلى النيابة العامة.