تقلبات وأمطار رعدية… تعرف على حالة الطقس والحرارة في ليبيا اليوم (الاحد 14 مايو 2023)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 14 مايو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تراجع تدريجي في درجات الحرارة علي مناطق الشمال الغربى, و يكون تأثير التقلبات هذا اليوم على الدواخل ومناطق الوسط والشمال الشرقي برياح نشطة مثيرة للأتربة وارتفاع في درجات الحرارة.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: غائمة جزئياً، وتتكاثر السحب من مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شمالية معتدلة علي المناطق من ( رأس اجدير إلي طرابلس ) وتكون جنوبية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية علي الدواخل والمناطق الممتدة من (مصراته إلي سرت) تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (22-27)مْ علي مناطق أقصي الساحل الغربي، وبينما تسجل علي باقي المناطق (33-40)مْ, وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من يوم الغد.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلي نشطة السرعة وتكون قوية أحياناً على الخليج وسهل بنغازي مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-38)مْ، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الثلاثاء.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر علي غدامس والحمادة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة علي غدامس والحمادة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال, تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-41)مْ، وتسجل تراجع بدايةً من يوم الغد.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شرقية إلي جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-36)مْ، وتسجل إرتفاع من يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:57)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:07).

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