حرس الحدود يضبط 62 مهاجرًا غير شرعي بالحدود الليبية التونسية

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تمكن جهاز حرس الحدود من ضبط 62 مهاجر غير شرعي بالحدود الليبية التونسية بعد أن تقطعت بهم السبل في الصحراء.

وأكدت وزارة الداخلية، أن ضبط المهاجرين تم من قبل الدوريات الأمنية الصحراوية بجهاز حرس الحدود المكلفة بتأمين الحدود الليبية التونسية والتي تمتد على مسافة 200 كلم من رأس أجدير وصولاً إلى وازن.

وأوضحت الوزارة أن المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ضبطهم الجمعة، من جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا في مجموعات متفرقة تقطعت بهم السبل في الصحراء.

وأشارت الداخلية إلى أنه تم تقديم الرعاية الصحية لهم والتحفظ عليهم بمقر القاطع الأمني الحدودي العسة لحين إحالتهم إلى جهات الاختصاص.