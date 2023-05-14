بعد الهجوم على إحدى شركات الاتصال.. مجلس الأمن القومي يشكل غرفة طوارئ

الوطن|رصد

أعلن مجلس الأمن القومي الليبي عن تشكيل غرفة طوارئ لمتابعة تداعيات الهجوم السيبراني على إحدى شركات الاتصالات الليبية.

وقال المجلس في بيان، إن الغرفة التأمت منذ الساعات الأولى من صباح السبت، بتعليمات من مستشار الأمن القومي، المستشار إبراهيمبوشناف، بحضور أعضائها وعدد من خبراء الأمن السيبراني؛ لمناقشة تداعيات الهجوم السيبراني حسب التقارير الأمنية لواردة للمجلس.

وتحققت الغرفة من بعض المعلومات الواردة بشأن الموضوع، فيما تعمل حاليا مع الجهات المختصة على رفع جدار الحماية للشبكة من خلالاستراتيجية تضعها مختلف الجهات المعنية بالتعاون مع مجلس الأمن القومي، وفق البيان.

وأكدت الغرفة أن أن التنبؤ بالمخاطر قبل حدوثها وآليات الاستجابة للطوارئ ضمن أولويات مجلس الأمن القومي الذي يعمل على إعدادتقريره السيبراني بشأن تقييم المخاطر، والتعافي منها، إضافة إلى تحديد أوجه الضعف ومعالجتها.