الأرصاد الجوية: انخفاض الحرارة أقصى الساحل الغربي ورياح وأتربة على الوسط والشمال الشرقي

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن يشهد الطقس تراجعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على مناطق أقصى الساحل الغربي.

وأضاف المركز أن هذا الانخفاض يصحبه تكاثر للسحب مساء اليوم قد تكون رعدية يتخللها أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وأوضح مركز الأرصاد الجوية أن تأثير التقلبات هذا اليوم يكون على الدواخل ومناطق الوسط والشمال الشرقي برياح نشطة السرعة إلى قوية أحياناً قد تصل إلى ( 50 ) كيلو متر في الساعة على بعض هذه المناطق.

ولفت المركز إلى أن هذه الرياح تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية مع ارتفاع في درجات الحرارة حيث تتراوح مابين ( 35 – 40 )مْ, وتسجل تراجعًا بداية من مساء الغد.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الرياح الشمالية الغربية تنشط يوم الغد على مناطق غرب ليبيا مع تراجع ملحوظ فى درجات الحرارة.