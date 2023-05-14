شركة الكهرباء ترجح أن يكون حريق محطة الهضبة مدبرا

رجحت الشركة العامة للكهرباء أن يكون الحريق الذي اندلع في محطة الهضبة سي حسين جهد 220/30 ك ف مدبرا.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها بناءً على كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة بحضور وكلاء نيابة مكلفين من النائب العام رفقة الأجهزة الأمنية المختصة.

ولفتت الشركة إلى أن التحقيقات تأتي بعد اعتقاد مجلس إدارة الشركة أن الحريق كانت أسبابه عرضية لكن بعد إخماد النيران ولعوامل فنية عدة تتعلق بطبيعة المنشأة المتضررة وأنظمة الإنذار المبكر المتطورة بها ظهرت إشارات تنبه لوجود احتمال قوي أن يكون الحريق مدبرا ومفتعلا.

وأدى الحريق إلى إلحاق أضرار بالمحول رقم 1 والذي نجم عنه انقطاع الكهرباء عن منطقة الهضبة الخضراء وبعض المناطق المجاورة.