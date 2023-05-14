شوايل: تزوير الأرقام الوطنية له اهداف خارجية وشجعته الحكومات المتصارعة للبقاء في السلطة

الوطن | رصد

حذر وزير الداخلية الاسبق “عاشور شوايل“من فقدان السيطرة على الجنوب بسبب تزوير الأرقام الوطنية ومحاولات توطين الأفارقة به.

مشيرا الى ان امتلاك الأجانب لأرقام وطنية ليبية “قنبلة موقوتة” من الممكن أن تنفجر في وجه الدولة بأي لحظة.

كما اعتبر “شوايل” تهديدا لثروات ليبيا من الذهب والمياه الجوفية، والثروات النفطية وخصوبة الأراضي الزراعية التي يتركز الجزء الأكبرمنها بالجنوب.

لافتا الى ان المحاولة الإيطالية الأخيرة لتوطين الأفارقة بالجنوب الليبي أكبر دليل على أهمية الجنوب الذي تعصف به رياح التغيراتالديموغرافية القادمة من الدول الغربية.

اضافة الى الحكومات المتصارعة التي شجعت على تزوير الأوراق الثبوتية للبقاء في السلطة.