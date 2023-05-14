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شوايل: تزوير الأرقام الوطنية له اهداف خارجية وشجعته الحكومات المتصارعة للبقاء في السلطة

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن | رصد

حذر وزير الداخلية الاسبقعاشور شوايلمن فقدان السيطرة على الجنوب بسبب تزوير الأرقام الوطنية ومحاولات توطين الأفارقة به.

مشيرا الى ان امتلاك الأجانب لأرقام وطنية ليبيةقنبلة موقوتةمن الممكن أن تنفجر في وجه الدولة بأي لحظة.

كما اعتبرشوايلتهديدا  لثروات ليبيا من الذهب والمياه الجوفية، والثروات النفطية وخصوبة الأراضي الزراعية التي يتركز الجزء الأكبرمنها بالجنوب.

لافتا الى ان  المحاولة الإيطالية الأخيرة لتوطين الأفارقة بالجنوب الليبي أكبر دليل على أهمية الجنوب الذي تعصف به رياح التغيراتالديموغرافية القادمة من الدول الغربية.

اضافة الى الحكومات المتصارعة التي شجعت على تزوير الأوراق الثبوتية للبقاء في السلطة.

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الوطن الليبية

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