مؤسسة النفط: إنتاج الخام بلغ مليون و 221 ألف برميل يوميا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج الخام بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية مليون و 221 ألف برميل يوميًا.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج المكثفات بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 ألف برميل يوميًا.

وشهدت إيرادات ليبيا من النفط ارتفاعا ملحوضا من 105.5 مليار دينار ليبي (22.01 مليار دولار) في عام 2022 إلى 103.4 مليار دينار في عام 2021، وفق ما أعلنه مصرف ليبيا المركزي. وبذلك تكون إيرادات النفط الليبي في 2022، قد حققت زيادة بمقدار 440 مليون دولار مقارنة بالعام السابق له، متجاوزة حالة القوة القاهرة وإغلاقات الحقول لعدّة شهور في ظل الخلافات السياسية، بحسب موقع “الطاقة” المتخصص في أسواق الطاقة.