باتيلي يشدد على الجهود الليبية في إصدار قوانين الانتخابات

شدد الممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي، السبت، على أهمية دور اللجان الليبية المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية ومسؤولياتها في إصدار التشريعات اللازمة لإجراء انتخابات شاملة في البلاد.

جاء ذلك خلال استقبال باتيلي وفدا من “لجنة 6+6” بمقر البعثة في طرابلس، بحسب بيان للبعثة الأممية في ليبيا.

ولجنة “6+6” تتكون من 6 أعضاء من مجلس النواب الليبي و6 من المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) للاتفاق على قوانين تجرى وفقها انتخابات عامة بالبلاد.

وذكر بيان البعثة الأممية أن “باتيلي تبادل بمعية الفريق الفني المكلف من البعثة، الآراء مع أعضاء اللجنة 6+6 الحاضرين حول القضايا المتعلقة بإنجاز الإطار التشريعي للانتخابات”.

ووفق البيان “جدد باتيلي عرض البعثة لتقديم كل دعم ممكن لتمكين اللجنة من إنجاز مهامها في أقرب الآجال”.

ووفق اتفاق مجلسي “النواب” و”الدولة” كُلفت لجنة “6+6” بإعداد قوانين انتخابية “توافقية” تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عيّنها مجلس النواب مطلع عام 2022 برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.