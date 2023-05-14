مكافحة الأمراض يطلق سلسلة تدريبات لتقوية فرق الرصد بالمؤسسات الطبية بالمنطقة الجنوبية

أخبارليبيا24- خاص

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض سلسلة تدريبات صحية حول تقوية وتعزيز فرق الرصد والاستجابة السريعة بالمراكز والمؤسسات الطبية بالمنطقة الجنوبية.

وبدأت التدريبات – بدعم من منظمة الهجرة الدولية – مع فرق من الرصد في سبها وادي البوانيس ووادي الشاطئ، على أن تستمر التدريبات لتشمل فرق رصد من مختلف مناطق الجنوب.

وقال مشرف الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض محد أبوصلاح لـ”أخبارليبيا24″ :”إن كل البلديات الجنوبية مستهدفة بهذا التدريب الذي يسعى لتعزيز قدرات فرق الرصد، وجعلهم على كامل الأهبة لرصد الأمراض والتعامل مع البيانات المتعلقة بها وكيفية التواصل مع زملائهم والادارات الفنية الصحية المناط بها التعامل مع هذا الوضع”.

وأوضح أبوصلاح، أن كل العاملين في فرق الرصد والاستجابة هم بحاجة لتحديث معلوماتهم بشكل دوري حول آخر تقنيات وبروتوكولات الرصد المتبعة في النظام الصحي العالمي.

وأشار مشرف الرصد، إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد المزيد من التدريبات التي تستهدف عدة فرق رصد في مختلف بلديات المنطقة الجنوبية.