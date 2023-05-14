ليغ إت: لهذه الأسباب ليبيا هي الـ8 عالميًا من ناحية رخص تكاليف المعيشة فيها

ليبيا- كشف تقرير إحصائي نشره موقع “ليغ إت” الإخباري النيجيري الناطق بالإنجليزية عن حلول لييا في المرتبة الـ8 عالميا من ناحية رخص تكلفة المعيشة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن تفشي وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية عوامل قادت لمرور العالم بأوقات مالية عصيبة ما زاد من تكاليف العيش في دوله وجعل أسعار السلع الأساسية وخدمات المرافق لا يمكن تحملها وحمل الناس على البحث عن دول بديلة للاستقرار فيها.

ووفقا للتقرير كان مؤشر تكلفة المعيشة في ليبيا منخفضا وبمقدار 432 دولارا في الشهر لتفضيل معظم شعبها إعداد طعامهم في المنازل بدلا من شرائه من المطاعم في وقت تعد فيه تكاليف خدمات المرافق الأخرى مثل النقل والرعاية الصحية والملابس ميسورة التكلفة.

ترجمة المرصد – خاص