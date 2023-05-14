الطقس في ليبيا.. انخفاض في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، تراجعا تدريجيا في درجات الحرارة علي مناطق الشمال الغربى في ليبيا.

وبحسب النشرة الجوية، يكون تأثير التقلبات هذا اليوم على الدواخل ومناطق الوسط والشمال الشرقي برياح نشطة مثيرة للأتربة وارتفاع في درجات الحرارة.

وفي منطقة (رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، فالسماء غائمة جزئيا، وتتكاثر السحب من مساء الأحد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

والرياح شمالية معتدلة علي المناطق من (رأس أجدير إلي طرابلس) وتكون جنوبية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية علي الدواخل والمناطق الممتدة من (مصراته إلي سرت) تتحول يوم الغد إلى غربية – شمالية غربية نشطة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة ما بين 22 و27 درجة مئوية علي مناطق أقصي الساحل الغربي، بينما تسجل علي باقي المناطق 33 إلى 40 درجة، وتسجل انخفاضا ملحوظا يوم الغد على أغلب المناطق.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، فالسماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من يوم الغد، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلي نشطة السرعة وتكون قوية أحيانا على الخليج وسهل بنغازي، مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية.

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وتتراوح درجات الحرارة ما بين 30 و38 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا يوم الثلاثاء القادم.

وعن طقس (الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة)، السماء قليلة السحب تتكاثر علي غدامس والحمادة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة علي غدامس والحمادة، مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول يوم الغد إلى غربية – شمالية غربية، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 37 و41 درجة مئوية، وتسجل تراجعا بداية من يوم الغد.

وأخيراً (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شرقية إلي جنوبية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و36 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا من يوم الغد.