المنصوري: لا أتوقّع إجراء الانتخابات هذا العام 

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ضو المنصوري، إن “لجنة 6+6 تؤجّل المشاكل ومجلسي النواب والدولة يسعيان للتمديد ولا يُريدان الانتخابات”

وأضاف المنصوري، في تصريحات صحفية، أنه لا يتوقع “إجراء الانتخابات هذا العام”.

وأشار إلى أنه “وفقاً للقاعدة الدستورية المعتمدة من قبل المجلسين فلا توجد أي إمكانية لعقد انتخابات برلمانية دون الرئاسية”.

وأردف المنصوري، أن “باتيلي يقوم بدور الوساطة ولا يمكنه فرض أي حلول على المشهد السياسي”.

وختم موضحًا أن “الأمور واضحة جدا، ولا توجد نوايا حقيقية لعقد الانتخابات ولجنة 6+6 مجرد مراوغة لإطالة عمر الأزمة”.