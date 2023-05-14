ليبيا والبحرين تبحثان مستجدات عربية وإقليمية

بحثت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، السبت، مع وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، تعزيز التعاون الثنائي ومستجدات عربية وإقليمية.

جاء ذلك خلال لقاء الزياني بالمنقوش التي وصلت البحرين في زيارة رسمية غير محددة المدة، وفق بيان للخارجية الليبية.

ووفق البيان تم خلال اللقاء “التأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنمية التعاون الثنائي في مختلف المجالات ومنها التدريب الدبلوماسي كما تطرّق اللقاء إلى آخر تطورات القضايا العربية والإقليمية بالمنطقة”.

وتأتي الزيارة “ضمن جولة تقوم بها وزيرة الخارجية الليبية قبيل انعقاد القمة العربية بمدينة جدة لعدة دول تهدف إلى حشد الدعم العربي لإجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا والحفاظ على الإجماع العربي الداعم لاستقرار ليبيا” بحسب البيان.

وترعى الأمم المتحدة حوارا بين الليبيين بهدف الوصول إلى انتخابات في 2023 تنهي أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب (شرق) مطلع 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.

وذكر البيان الليبي أن زيارة المنقوش للبحرين ودول أخرى لم يحددها، تأتي “لتنسيق ودعم الجهود والمواقف العربية المشتركة تجاه الملفات والتحديات التي يشهدها المحيط العربي والإقليمي خاصة في السودان”.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، تشهد ولايات بالسودان بينها العاصمة الخرطوم (وسط) اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى وأوضاعا إنسانية صعبة.