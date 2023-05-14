الوطنية للنفط: إنتاج النفط الخام بلغ مليون و221 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة

أخبارليبيا24

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأحد، أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 221 ألف برميل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن إنتاج المكثفات عن نفس الفترة بلغ 16 ألف برميل.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت الأربعاء الماضي عن اكتشاف نفطي جديد بالبئر الاستكشافية (و1-82/4) حوض غدامس.

وأوضحت المؤسسة أن شركة تاتنفت الروسية للنفط فرع ليبيا تعلن عن اكتشاف نفطي جديد بمنطقة العقد 82/04 والواقعة بحوض غدامس وذلك بحفرها واختبار البئر الاستكشافية و1-82/4 (F1-82/4).

وأضافت المؤسسة أن الشركة هي المشغل لمنطقة العقد 82/4 كطرف ثاني والمرتبطة مع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا باتفاقية استكشاف ومقاسمة إنتاج (إبسا) والموقعة في ديسمبر 2005م.

وأفادت مؤسسة النفط أنه تم حفر البئر الاستكشافية على عمق إجمالي يبلغ 8,500 قدم وتقع على بعد حوالي 330 كم جنوب طرابلس.

وذكرت المؤسسة أن معدل التدفق المحقق 1,870 برميل نفط يوميا من الحجر الرملي الديفوني والأوردوفيشي من خلال حجم خانق معين وفقا للتشريعات الليبية.