المنفي والدبيبة والسايح يبحثون ميزانية التحضير للانتخابات

استقبل رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اليوم الأحد كلاً من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووزير الداخلية عماد الطرابلسي، ومستشار وزير المالية أبوبكر الجفال، بحضور عضويّ مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب وأبوبكر مرده.

وبين المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان مجلس المفوضية مناقشة الميزانية التي تقدمت بها المفوضية إلى الحكومة لتغطية تكاليف التحضير والتنفيذ للعملية الانتخابية، وسبل توفير التغطية المالية لهذه العملية، والاتفاق على جدول زمني لتمويل مراحل تنفيذها.

وتم خلال اللقاء استعراض الأدوار المختلفة التي يجب أن تضطلع بها الوزارات الشريكة في العملية الانتخابية، وفي مقدمتها وزارتا التعليم والداخلية.

ويأتي اللقاء في إطار الاطلاع على جاهزية المفوضية ومدى الاستعدادات التي اتخذت بشأن التحضير لتنفيذ الانتخابات المخطط لها هذا العام، والاطلاع على الصعوبات والتحديات التي تواجه المفوضية عملياً وفنياً فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة تجاه التحضير للانتخابات المرتقبة.