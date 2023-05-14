| وفد من الخارجية السعودية يحل بليبيا استعدادا لإعادة فتح سفارة الرياض بطرابلس

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2023/05/14 على الساعة 12:10

: استقبل مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوازرة الخارجية بحكومة الوحدة، راشد أبوغفة ومدير إدارة الشؤون العربية خليفة القايدي صباح اليوم بمطار معيتيقة الدولي، وفداً من وزارة الخارجية السعودية برئاسة عبدالله بن فهد الشمري وزير مفوض ونائب مدير عام الإدارة العامة لشؤون الدول العربية والأفريقية.

ووصل الوفد السعودي في زيارة رسمية لليبيا تهدف إلى إعداد الترتيبات اللازمة لإعادة فتح سفارة المملكة العربية السعودية بطرابلس، وفق بيان الخارجية الليبية.

وأكد راشد ابوغفة خلال الاستقبال على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وحرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيزها والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصالح المشتركة بينهما.