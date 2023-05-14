عرب نيوز: انهيار السودان يعني زيادة تهريب البشر والمخدرات إلى ليبيا

ليبيا – أرجع تقرير تحليلي نشره موقع “عرب نيوز” الإخباري الدولي تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية لأسباب عدة منها التدخلات الكارثية للغرب في شؤون ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب منه المرتبط بالسياق الليبي صحيفة المرصد أوضح أن الاتفاقيات الثنائية بين الكيانات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي مع دول عدة من بينها ليبيا لوقف الهجرة غير الشرعية يعني ممارسة ضغوطات سياسية هائلة عليها.

واختتم التقرير بالتحذير من مغبة انهيار السودان المشجع على زيادة تهريب المخدرات والبشر من ليبيا ومنها عبر البحر الأبيض المتوسط.

ترجمة المرصد – خاص