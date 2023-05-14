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السايح يلتقي رئيس المجلس الرئاسي لبحث الاستعدادات للانتخابات القادمة

تم النشر منذُ 31 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن/متابعات

استقبل رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات “عماد السايح” رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة، وعدد من الوزراء بحضور أعضاء مجلس المفوضية، من أجل البحث جاهزية المفوضية ومدى الاستعدادات التي اتخذت بشأن التحضير لتنفيذ الانتخابات المخطط لها هذا العام.

واستعرض اللقاء الأدوار المختلفة التي يجب أن تضطلع بها الوزارات الشريكة في العملية الانتخابية، وفي مقدمتها وزارتا التعليم والداخلية، كما ناقش الميزانية التي تقدمت بها المفوضية إلى الحكومة لتغطية تكاليف التحضير والتنفيذ للعملية الانتخابية، وسبل توفير التغطية المالية لهذه العملية، والاتفاق على جدول زمني لتمويل مراحل تنفيذها.

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الوطن الليبية

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