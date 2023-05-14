ليبيا.. مليون و221 ألف برميل يومياً إجمالي إنتاج النفط

سجل إنتاج النفط الليبي، تراجعاً إلى مليون و221 ألف برميل يومياً، مقابل مليون و224 ألف برميل يوميا، أمس الأول.

ووفق بيانات صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط، بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بلغ إنتاج المكثفات نحو 16 ألف برميل يومياً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب آخر بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، بلغ إجمالي إيرادات المبيعات النفطية 19.1 مليار دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وفي أبريل الماضي، قال موقع أمريكي مختص في الطاقة، إن تكثيف الغرب ضغوطه على المؤسسة الوطنية للنفط والفصائل السياسية المختلفة بهدف الحفاظ على تأمين إمدادات الطاقة مرهون بتنفيذ شروط اتفاقية سبتمبر 2020، التي تضمنت تشكيل لجنة فنية مشتركة للتعامل مع عائدات النفط.

وقال تقرير موقع أويل برايس الأمريكي، ذكر أن مستوى الإنتاج الحالي أقل بكثير من مستويات الذروة البالغة أكثر من 3 ملايين برميل يومياً في أواخر الستينيات، إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط كانت لديها خطط قائمة قبل العام 2011، لطرح تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط لزيادة إنتاج الخام.