المنفي: نهتم بسد احتياجات مفوضية الانتخابات

أجرى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، زيارةً لمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وكان في استقبال المنفي والدبيبة، رئيس المفوضية، عماد السائح، وذلك بحضور عدد من وزراء الدبيبة.

‏وأكد المنفي خلال اللقاء، على “دعمه التام للمفوضية ورئاستها”، كما شدد على “أهمية ضمان إنجاز الاستحقاق الانتخابي خلال العام الجاري”.

ونوه إلى أن “المجلس الرئاسي يولي سد احتياجات المفوضية أهمية بالغة وأنه قائم على تذليلها مع الحكومة كأولوية إنفاق خلال ميزانية العام 2023م”.

وختم المنفي موضحًا أنه من الضروي “انتهاء لجنة ‫6‏+6‬ المنبثقة عن مجلسي النواب والأعلى للدولة من عملها لإنجاز القوانين الانتخابية في أقرب وقت وقبل نهاية يونيو من هذا العام”.