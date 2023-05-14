السايح يُطلع المنفي والدبيبة على آليات واستعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اطلَع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، على استعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات.

وتباحث الحضور خلال اجتماعٍ موسع اليوم الأحد في طرابلس، حول جاهزية المفوضية واستعداداتها لتنفيذ الانتخابات خلال العام الحاليّ، بالإضافة للاطلاع على الصعوبات والتحديات التي تواجه المفوضية عملياً وفنياً لتنفيذ الانتخابات المرتقبة.

كما تضمّن اللقاء مناقشة الميزانية التي تقدمت بها المفوضية إلى الحكومة لتغطية تكاليف التحضير والتنفيذ للعملية الانتخابية، ولاتفاق على على جدول زمني لتمويل مراحل تنفيذ العملية الانتخابية.

وشارك في الاجتماع.. وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ووزير الداخلية عماد الطرابلسي، ووكيل وزارة المالية أبوبكر الجفال، وبحضور عضويّ مجلس المفوضية عبد الحكيم الشعاب أبوبكر مرده.