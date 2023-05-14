بعد اختتام زيارتها للبحرين.. المنقوش تصل الدوحة

وصلت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش والوفد المرافق لها إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيثُ التقت برئيس مجلس الوزارء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أن المنقوش بحثت مع نظيرها القطري العلاقات الثنائية بين البلدين.

وثمنت المنقوش الدور القطري الداعم لاستقرار ليبيا والوصول إلى إجراء الانتخابات الوطنية، كما ناقش اللقاء القضايا الإقليمية والعربية وتنسيق المواقف بين البلدين، ودعم الجهود العربية الرامية إلى وقف نهائي لإطلاق النار بالسودان.

وزارت المنقوش أمس السبت البحرين والتقت نظيرها البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني لبحث آخر تطورات القضايا العربية والإقليمية بالمنطقة وسبل تنمية التعاون الثنائي في مختلف المجالات ومنها التدريب الدبلوماسي.