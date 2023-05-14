قبرص ميل: السياسة المرتقبة لحكومة المعارضة التركية تجاه ليبيا غير واضحة

ليبيا- سلط تقرير تحليلي الضوء على انعكاسات نتائج الانتخابات الرئاسية التركية المنطلقة محليا في الـ14 من مايو الجاري على عديد الملفات الإقليمية والدولية.

التقرير الذي نشرته صحيفة “قبرص ميل” القبرصية الناطقة بالإنجليزية وتابعته وترجمت المقتضب مما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد أكد أن خسارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسباق الرئاسي الحالي لا تعني بالضرورة تغييرًا شاملًا للسياسة الخارجية التركية إزاء ملفات ليبيا وغيرها.

وأوضح التقرير أن مدى التغيير في السياسة المرتقبة لحكومة المعارضة إن وصلت للسلطة تجاه الوضع في ليبيا غير واضحة المعالم.

ترجمة المرصد – خاص