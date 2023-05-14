إدريس الشريف يصف فائض الميزانية “بالوهمي”

الوطن/رصد

وصف المحلل الاقتصادي إدريس الشريف فائض الميزانية بالفائض “الوهمي” مشيرًا إلى أنه تحقق بسبب الإتاوات المستحقة عن سنوات سابقة وبدأ يتآكل، مما يؤكد أن الإيرادات السيادية الشهرية من النفط وغيره لم تعد كافية لنفقات الحكومة الشهرية.

ونبه الشريف إلى أن استيراد المحروقات لم يعد يظهر في بيان نفقات الحكومة، إذ أن المؤسسة الوطنية للنفط لم تعلن عن حجمه وقيمته التي تقدر بالمليارات حتى الآن، ولم تعد تنشر بيانات عن مبيعات النفط الشهرية أو القيمة المحتجزة منها، أو كميات وقيم المحروقات المدعومة المستوردة عن طريقها.