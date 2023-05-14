وزارة الداخلية: مهلة أسبوعين لإخلاء عقار في فشلم يستخدم كمهد تدريب

أمهلت وزارة الداخلية شاغلي عقار بمنطقة فشلوم بطرابلس أسبوعين لإخلائه حيث أنه مملوك لمصلحة أملاك طرابلس ويتم استغلاله كمعهد تدريب.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية أعطت اليوم الأحد مهلة أسبوعين لشاغلي عقار بمنطقة فشلوم بطرابلس مملوك لمصلحة أملاك طرابلس والمستغل كمعهد تدريب.

وبينت وزارة الداخلية أنه تم إعطاء المهلة أسبوعين إلى حين انتهاء الامتحانات وإخطار شاغليه بالإخلاء فور انتهاء الدراسة.